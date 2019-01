Der erste Halbfinalkampf der zweiten Auflage der World Boxing Super Series steigt am 18. Mai in Glasgow. Dies gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.

Der schottische Lokalmatador Josh Taylor kämpft dann gegen den Weißrussen Iwan Barantschyk um den Einzug ins Finale im Superleichtgewicht.

Beide Kämpfer sind bis dato noch ungeschlagen. Taylor gewann zwölf seiner bisherigen 14 Profikämpfe durch K.o., eben so oft stand IBF-Weltmeister Barantschyk vorzeitig als Sieger fest - allerdings in 19 Kämpfen.

K.o.-König Taylor schlägt seinem Gegner Lichter aus

"The Tartan Tornado" Taylor kämpft also in seiner Heimat nicht nur um einen Platz im Finale, sondern auch um den WM-Titel. "Ich freue mich, um den Weltmeistertitel kämpfen zu können", sagte Taylor: "Es ist ein Kindheitstraum, Weltmeister zu werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich gewinnen werde."

WBSS, Muhammad Ali Trophy - was ist das?

Der Kampf um die Muhammad Ali Trophy, das neue Saison-Highlight im Boxen, geht in die zweite Runde.

Der Startschuss für die nächste Auflage der World Boxing Super Series (WBSS), einem auf drei Kontinenten ausgetragenen Riesen-Turnier, ist im Oktober 2018 gefallen.

Das Turnier wurde von Promoter Kalle Sauerland ins Leben gerufen. Die Grundidee: Die stärksten Boxer verschiedener Gewichtsklassen, darunter auch Weltmeister verschiedener Verbände, im besten Fall alle, sollen sich miteinander messen und den Besten der Besten ermitteln.

Im letzten Jahr feierte das Turnier unter anderem in Berlin seine Premiere.

In diesem Jahr kämpfen acht Boxer im Cruisergewicht, acht im Superleichtgewicht, sowie acht Sportler im Bantamgewicht um die Trophy. (Ali Trophy: Das müssen Sie wissen)