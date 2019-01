Drei Wochen nach der überzeugenden Vorstellung von Vincent Feigenbutz in Karlsruhe wird SPORT1 erneut Weltklasse-Boxen LIVE im Free-TV zeigen.

Mit Leon Bunn, Abass Baraou und Arman Torosyan steigen drei deutsche Nachwuchshoffnungen in der Koblenzer CGM Arena in den Ring. (Die Box-Gala aus Koblenz am 16.2. ab 21 Uhr LIVE im Free-TV und im LIVESTREAM)

Am Montag wurde nun auch Bunns Gegner verkündet: Wie das Team Sauerland am Montag bekannt gab, wird der 26-Jährige gegen den Ukrainer Viktor Polyakov in den Ring steigen. Der Kampf ist für zehn Runden angesetzt.

Bunn: "Ich muss ein Ausrufezeichen setzen"

"Gemeinsam mit meinem Promoter Sauerland und dem Trainer-Team um Ulli Wegner und Georg Bramowski haben wir einen klaren Plan: Schon bald soll es um einen Titel gehen. Da muss ich in Koblenz Polyakov besiegen und ein Ausrufezeichen setzen", erklärte Bunn.

Promoter Nisse Sauerland fügte an: "Leon ist auf einem guten Weg und wir wollen den Titelkampf bald! Interessante Ideen und entsprechende Gespräche und Verhandlungen gibt es bereits. Leon soll sich jetzt erst einmal auf Polyakov konzentrieren, danach werden wir hoffentlich schnell die nächste Aufgabe verkünden können!"

Baraou boxt um WBC International Titel

Der Hauptkampf der Boxgala wird zwischen Baraou und dem ehemaligen Weltmeister Carlos Molina um den WBC International Titel ausgetragen.

Auch Arman Torosyan wird um einen Titel kämpfen. Der Berliner fordert den ungeschlagenen Titelhalter Jama Saidi um den IBF Europa-Titel heraus. Gegen diesen hatte er im März 2018 einen hochklassigen Kampf knapp nach Punkten verloren.

In weiteren Kämpfen werden zudem unter anderem Sophie Alisch und Slawa Spomer zu sehen sein.