Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler kehrt zum Ende seiner Karriere zum Bundesligisten Red Devils Heilbronn zurück. Schon von 2017 bis 2020 stand der 31-Jährige für die Red Devils auf der Matte, in der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison 2020/21 stand er beim ASV Schorndorf unter Vertrag.

Nach der Saison 2021/22 will Stäbler seine Karriere beenden, seinen internationalen Schlusspunkt will er bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio setzen. Trotz spürbarer Folgen einer Corona-Infektion peilt der Schwabe dort eine Medaille an.