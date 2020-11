Köln (SID) - Die WM-Dritte Martyna Trajdos (Zweibrücken) hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) am zweiten Wettkampftag der Europameisterschaften in Prag die dritte Bronzemedaille beschert. In der Klasse bis 63 kg musste sich die Europameisterin von 2015 im Halbfinale der Österreicherin Magdalena Krssakova per Ippon geschlagen geben, danach behielt die 31-Jährige gegen Angelika Szymanska aus Polen die Oberhand.

Miriam Butkereit aus Glinde und Giovanna Scoccimarro aus Vorsfelde (beide bis 70 kg) sowie der Hannoveraner Igor Wandtke und der Leverkusener Anthony Zingg (beide bis 73 kg) und auch Tim Gramkow (Sarstedt) in der Klasse bis 81 kg verpassten am Freitag die vorderen Ränge deutlich.

Anzeige

Am Donnerstag hatten Theresa Stoll aus Großhadern und Katharina Menz (Backnang) jeweils mit Bronze für einen gelungenen Auftakt der deutschen Judokas gesorgt.

Die EM hätte ursprünglich im Frühjahr stattfinden sollen, war aber wegen der Corona-Pandemie verlegt worden. Für das deutsche Team, das zur Verminderung von Kontakten in Zweiergruppen in Autos anreiste, ist es der erste internationale Auftritt seit Februar. In Prag geht es neben Medaillen auch um Punkte für die Olympiaqualifikation.