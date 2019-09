Der US-Judoka Jack Hatton ist im Alter von nur 24 Jahren unerwartet verstorben. Dies teilte der US-Verband mit, ohne nähere Angaben zur Todesursache zu machen.

Hatton galt als bester US-Judoka in der Klasse bis 81 kg und hatte gute Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

Bei den Panamerikanischen Spielen im vergangenen August in Lima kam der Weltranglisten-30. bis ins Halbfinale, beim Grand Prix in Antalya erreichte Hatton 2018 als Zweiter sein bestes internationales Resultat.