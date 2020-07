Ohne den verletzten Rio-Weltmeister Lukas Podolski (35) hat der türkische Erstligist Antalyaspor ein 2:2 (1:2) beim Tabellenzweiten Trabzonspor geholt. Yekta Kurtulus rettete den Gästen in der 66. Minute den Punkt, die ersten drei Treffer resultierten allesamt aus Elfmetern.

Trabzonspor liegt mit 62 Punkten wieder vier Zähler hinter Spitzenreiter Basaksehir Istanbul (66), der erstmals in seiner Vereinsgeschichte Meister werden kann. Antalya (38) ist Neunter.

Podolski hatte sich am Wochenende beim 0:2 gegen Basaksehir am Oberschenkel verletzt, nach Angaben des Vereins wird er "drei bis vier Wochen" fehlen. Die Saison endet am 26. Juli. Vor der Niederlage gegen Basaksehir hatte Antalyaspor elf Ligaspiele in Folge nicht verloren.