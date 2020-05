Beim türkischen Fußball-Spitzenklub Besiktas Istanbul sind acht Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der 15-malige Meister am Donnerstag mit.

Ob und wie viele Spieler unter den Betroffenen sind, gab Besiktas nicht bekannt. Vor rund einer Woche hatte Besiktas eine futuristische Kabine präsentiert, mit der zumindest die Mannschaft und der Betreuerstab desinfiziert werden können.

Süper Lig plant Restart am 12. Juni

Die türkische Liga will eigentlich am 12. Juni den Spielbetrieb mit Geisterspielen wieder aufnehmen. In der Türkei sind mehr als 140.000 Menschen infiziert, fast 4000 sind gestorben.

Bei Besiktas steht unter anderem der frühere Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng unter Vertrag. Der ehemalige Mainzer Torwart Loris Karius hatte kürzlich seinen Leihvertrag mit dem Klub wegen ausstehender Gehaltszahlungen gekündigt und war zum FC Liverpool zurückgekehrt.