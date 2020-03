Verletzungsschock für den früheren Nationalspieler Max Kruse.

Der 31 Jahre alte Stürmer in Diensten des türkischen Top-Klubs Fenerbahce Istanbul musste im Heimspiel gegen Denizlispor (2:2) nach einer knappen halben Stunde wegen einer Fußverletzung ausgewechselt werden. Für ihn kam Miha Zajc in die Partie.

Nach SPORT1-Informationen ging es für Kruse direkt ins Krankenhaus, wo er sich einer MRT-Untersuchung unterzog. Eine genaue Diagnose steht derzeit noch aus. Die Ausfallzeit soll aber drei bis sechs Wochen betragen.

Max Kruse verpasst Doppelpass

Aufgrund der Blessur kann Kruse nicht wie geplant am Sonntag als Gast im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 dabei sein.

Der Stürmer, der im Sommer 2019 von Bundesligist Werder Bremen in die Türkei wechselte, gehört bei Fenerbahce zu den absoluten Leistungsträgern. In 20 Saisonspielen in der SüperLig kommt Kruse auf sieben Tore und sieben Vorlagen.