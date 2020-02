Gerson Rodrigues ist einer der 15 Winter-Neuzugänge von MKE Ankaragücü © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

MKE Ankaragücü sorgt am Deadline-Day für ein Kuriosum in der Süper Lig. Der abstiegsbedrohte Klub verpflichtet an einem Tag 15 Spieler auf einmal.