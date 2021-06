Vincenzo Italiano ist neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 43-Jährige einen Vertrag bis 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der in Karlsruhe geborene Italiano war zuvor in der Serie A als Coach bei Spezia Calcio tätig.

Florenz hatte sich vor zwei Wochen nach nur wenigen Tagen noch vor dem eigentlichen Amtsantritt von Trainer Gennaro Gattuso getrennt. Grund dafür waren nach Angaben italienischer Medien Unstimmigkeiten zwischen Gattuso, seinem Manager Jorge Mendes und Florenz-Eigentümer Rocco Commisso über die Personalplanung.