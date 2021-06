Auf ungewöhnliche Art und Weise hat Lazio Rom offenbar den neuen Cheftrainer vorgestellt.

Am Mittwoch-Nachmittag postete Lazio zwei vielsagende Nachrichten auf Twitter. In der ersten ist eine Zigarette zu sehen, in der zweiten stellte der Klub die Frage: "Hat jemand was zum Anzünden?"

Sarri wird offenbar neuer Cheftrainer

Nur kurze Zei später verkündete Lazio Rom die Verpflichtung von Maurizio Sarri als neuen Cheftrainer offiziell.

Sarri gilt als Kettenraucher, laut eigener Aussage raucht der Italiener teilweise 80 Zigaretten pro Tag. Bereits in den letzten Tagen wurde Sarri, der zuletzt Trainer bei Juventus Turin war, immer wieder mit Lazio Rom in Verbindung gebracht - nun ist es also offiziell.

Laut der Gazzetta dello Sport hat Lazio sich für die kommende Saison das Ziel gesetzt, die Champions League zu erreichen. In der letzten Saison landete die Biancocelesti lediglich auf Platz sechs.