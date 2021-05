Der SSC Neapel hat einen Nachfolger für Gennaro Gattuso gefunden.

Der italienische Erstligist stellte Luciano Spalletti am Samstag als neuen Coach vor. Der 62-Jährige folgt auf Gattuso, der vor fünf Tagen entlassen wurde - und mittlerweile Coach bei AC Florenz ist.

"Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Luciano Spalletti ab dem kommenden 1. Juli neuer Trainer von Napoli sein wird. Willkommen Luciano, gemeinsam werden wir einen tollen Job machen", sagte Präsident Aurelio de Laurentiis in einer Mitteilung des Vereins.

Spalletti kennt sich in der Serie A bestens aus, in 482 Spielen stand er bereits an der Seitenlinie. Napoli hatte in der abgelaufenen Saison als Fünfter die Qualifikation für die Champions League verpasst.