Der Älteste denkt an die Jungen: Gianluigi Buffon (43), Torhüterlegende von Italiens Rekordmeister Juventus Turin, wird eine Akademie für Nachwuchskeeper gründen.

Dort soll den Talenten die sogenannte "Buffon-Methode" beigebracht werden, eine Trainingsform, die vom Routinier entwickelt wurde.

Am Projekt beteiligen sich einige der besten Torwarttrainer Italiens.

"Buffon Summer Camp" startet im Sommer

Im Sommer startet das "Buffon Summer Camp", in mehreren Ortschaften finden einwöchige Ausbildungen statt. Los geht es im Badeort Marina di Pietrasanta in der Toskana, Buffon wird dabei sein.

"Ich glaube an die Notwendigkeit, Jugendliche auszubilden. Das ist vor allem in einer komplizierten Zeit wie dieser besonders wichtig", so Buffon: "Jeder Jugendliche bekommt ein personalisiertes Training, mit dem seine technischen Fähigkeiten entwickelt werden sollen."

Buffon war im Juli 2001 nach sieben Jahren beim AC Parma zu Juventus Turin gewechselt und spielte dort bis zum Sommer 2018. Für ein Jahr zog es den Weltmeister-Keeper von 2006 nach Frankreich zu Paris St. Germain, ehe er wieder zu Juve zurückkam.

Seine Karriere möchte der Schlussmann bis 2023 verlängern.