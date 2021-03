Davide Astori starb im Alter von 31 Jahren in einem Hotel in Udine. © Imago

SPORT1 Lesedauer: 3 Minuten

Drei Jahre ist es her, als Davide Astori im Teamhotel von AC Florenz verstarb. Jetzt hat sich sein Ex-Kollege Riccardo Saponara in einem emotionalen Brief an ihn gewendet.