Auszeichnung für Cristiano Ronaldo!

Aufgrund einer historischen Marke wurde CR7 vor dem Spiel gegen Benevento Calcio ein Trikot mit der Aufschrift "G.O.A.T. 770" (Greatest Of All Time plus die Anzahl seiner Tore) aus den Händen von Juve-Präsident Andrea Agnelli überreicht.

Anlass war das 770. Karrieretor von CR7, welches er am 14. März beim 3:1-Sieg bei Cagliari Calcio erzielt hatte. Damit hat der 36 Jahre alte Portugiese sogar Fußball-Ikone Pelé überholt.

Bican noch mehr Tore als Ronaldo

Allerdings ist CR7 immer noch nicht der Tor-Weltrekordler, denn der tschechoslowakische Torjäger Josef Bican hat sogar 821-mal in Pflichtspielen getroffen.

Ein Glücksbringer war die Auszeichnung aber augenscheinlich nicht.

Juventus verlor das anschließende Spiel gegen Benevento mit 0:1 und hat damit immer weniger Chancen auf die Meisterschaft.