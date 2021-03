Schlechte Nachricht für den AC Mailand: Wie der Tabellenzweite der Serie A am Montag mitteilte, muss Altstar Zlatan Ibrahimovic wegen einer Adduktorenverletzung mindestens drei Wochen lang pausieren.

Damit verpasst er auch die Duelle mit seinem Ex-Klub Manchester United in der Europa League am 11. und 18. März.

Der 39-Jährige wurde am Sonntag in der 56. Minute der Partie beim AS Rom (1:2) ausgewechselt, nachdem er Probleme im linken Oberschenkel beklagt hatte. Medizinische Checks bestätigten die Verletzung.