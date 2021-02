Zlatan Ibrahimovic ist ein Phänomen!

Im Alter von 39 Jahren zeigt der Schwede derzeit Woche für Woche seine Qualitäten als Stürmer und hat nun einen besonderen Meilenstein erreicht: Gegen den FC Crotone erzielte er am Sonntag sein 500. Klub-Tor.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Beim 4:0-Sieg hatte Ibrahimovic diese sensationelle Marke mit seinem Treffer zum 1:0 erreicht. Im zweiten Durchgang hatte er dann auch noch Nummer 501 zum 2:0 nachgelegt.

Ibrahimovic erzielte die meisten Treffer für PSG

Für alle acht Klubs, für die "Ibrakadabra" gespielt hat, hat er auch getroffen - und zwar in folgender Häufigkeit:

18 Tore für Malmö FF, 48 für Ajax Amsterdam, 26 für Juventus Turin, 66 für Inter Mailand, 22 für den FC Barcelona, 156 für Paris Saint-Germain, 29 für Manchester United, 53 für Los Angeles Galaxy und nun 83 für den AC Mailand.

Die letzten Wochen haben gezeigt, dass noch einige Treffer hinzukommen könnten. In nur 11 Partien in der Serie A hat Ibrahimovic in dieser Saison schon 14 Treffer erzielt.

Mit Milan führt er die Tabelle an und darf von der italienischen Meisterschaft träumen - es wäre die fünfte in seiner außergewöhnlichen Karriere.