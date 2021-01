Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat nur mit Mühe das Viertelfinale des nationalen Pokals erreicht. Mit dem eingewechselten Cristiano Ronaldo gewann Turin 3:2 (2:1, 2:2) nach Verlängerung gegen den FC Genua. Hamza Rafia (104.) erzwang die Entscheidung für Juve, das den Pokal zuletzt 2018 gewonnen hat. Der Gegner im Viertelfinale wird am Donnerstag zwischen Sassuolo Calcio und SPAL Ferrara ermittelt,

Unterdessen kommt es im Viertelfinale zum Stadtduell zwischen dem AC und Inter Mailand. Inter gewann am Mittwoch beim AC Florenz 2:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung, Milan war bereits am Dienstag in die nächste Runde eingezogen.