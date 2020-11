Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand hat seinen Teamkollegen ein besonderes Geschenk gemacht.

Am 19. November kam die neue Playstation 5 raus – und Ibrahimovic schlug offenbar gleich mehrfach zu.

Mateo Musacchio, Samu Castillejo und Rafael Leao posteten bei Instagram ihre Konsolen – und bedankten sich bei dem 39-Jährigen.

Fallrückzieher zum Sieg! Zlatan macht Zlatan-Sachen

Während Musacchio und Castillejo ein simples "Danke" zum Foto hinzufügten, schrieb Leao sogar: "Danke GOAT für das Geschenk."

Auch viele Fans reagierten auf die Aktion. Viele Anhänger feierten Ibrahimovic als "Zanta Claus", ein User vermutete aber, dass Ibrahimovic die PS5 nur verschenkt habe, um seine Kollegen auch an der Konsole zu schlagen.

Ibrahimovic hat in fünf Partien in der Serie A bereits acht Treffer erzielt. Milan steht nach sieben Spieltagen an der Tabellenspitze.