Noch am Mittwoch wurde Ciro Immobile zum dritten Mal binnen 23 Tagen positiv auf das Coronavirus getestet. Am Donnerstag folgte dann die nächste überraschende Wende in der Affäre um unterschiedliche Testergebnisse.

Nach bestandener medizinischer Untersuchung am Vormittag kehrte Immobile bei Lazio Rom zurück ins Training.

"Wie wunderbar, wieder auf dem Platz zu sein", schrieb Immobile auf Instagram. Am Samstag könnte der Ex-Dortmunder im Serie-A-Spiel beim FC Crotone sein Comeback feiern.

Widersprüchliche Corona-Tests bei Immobile

Die widersprüchlichen Testergebnisse besonders auch bei Lazios Kapitän hatten sich in der vergangenen Woche zu einer Affäre ausgeweitet. Dabei kam gegen den Leiter des vom Klub beauftragten Testlabors in Avellino der Verdacht der Manipulation von Testergebnissen zugunsten der Römer auf.

Der italienische Verband FIGC untersucht, ob Lazios Vereinsboss Claudio Lotito den mit ihm befreundeten Labor-Chef zur Vertuschung von positiven Ergebnissen angestiftet haben könnte.

Immobile war seit Ende Oktober bei Untersuchungen vor zwei Champions-League-Spielen der Römer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Kurz darauf allerdings ergaben von Lazio in Auftrag gegebene Tests keine Bestätigung für die zuvor festgestellten Corona-Infektionen bei dem 30-Jährigen.

