Zwei Wochen lang musste Zlatan Ibrahimovic zu Hause schmoren.

Der schwedische Superstar des AC Mailand war nach positivem Coronatest in häuslicher Quarantäne und schaffte es gerade noch rechtzeitig für das Mailänder Derby.

Beim 2:1-Sieg der Rossoneri gegen Inter zeigte "Ibra" dann, dass ihm die Pause nichts anhaben konnte. Nachdem er in der 13. Minute einen Foulelfmeter im Nachschuss versenkte, legte er drei Minuten nach und war damit der gefeierte Mann des Abends.

Nach seinem Gala-Auftritt postete der 39-Jährige bei Instagram ein Foto von einem blutverschmierten Löwen, der gerade seine Beute verspeist hat. "Sie haben mich wie ein Tier für zwei Wochen zu Hause im Käfig eingesperrt", sagte der Stürmer nach dem Sieg bei DAZN. "Es war hart, aber keiner hätte mich für das Derby aufhalten können. Ich bin wie dieser Löwe..."

Durch den Sieg liegt Milan mit der vollen Punktzahl an der Spitze der Serie A. Trotz seiner fast 40 Jahre ist Ibrahimovic noch immer der Antreiber in der Mannschaft. "Ich trage die Verantwortung, weil ich der Älteste in der Mannschaft bin. Ich akzeptiere es nicht, dass wir nachlassen, auch nicht im Training. Wir müssen 200 Prozent geben."

Seine beeindruckende Form verpackt der Angreifer wie gewohnt in selbstbewusste Worte. "Wenn ich das Fitness- Level eines 20 - bis 30-Jährigen hätte, wäre ich nicht zu stoppen. Wobei: Sie können mich auch so nicht stoppen."