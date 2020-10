Zlatan Ibrahimovic hat den AC Mailand zum Derbysieg geschossen.

Beim 2:1-Erfolg gegen den Stadtrivalen Inter netzte der Schwede doppelt (12., 16.), der Anschlusstreffer von Romelu Lukaku (28.) war für Inter letztlich zu wenig.

In einer in der ersten Halbzeit ansehnlichen Partie ging Milan in der 12. Minute in Führung.

Ibrahimović macht den Unterschied

Nach einem Foul von Kolarov an Ibrahimović zeigte Schiedsrichter Maurizio Mariani auf den Punkt. Der Schwede übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch im ersten Anlauf an Samir Handanovic. Beim Abpraller war der slowenische Torwart dann aber machtlos.

Keine vier Minuten später war Ibrahimovic erneut zur Stelle. Diesmal verwertete der Stürmer eine Hereingabe von Rafael Leao, der D'Ambrosio entwischt war.

In der Folgezeit zeigte sich Inter stark verbessert und erzielte durch Romelu Lukaku den Anschlusstreffer. Der Belgier hatte nach einer präzisen Hereingabe aus wenigen Metern wenig Mühe, den Ball an Gianluigi Donnarumma vorbei ins Tor zu schieben.

Mehr als der Anschlusstreffer wollte Inter jedoch nicht mehr gelingen - auch, weil Lukaku in der Nachspielzeit per Hacke den möglichen Ausgleich verpasste.