Seit Juli tobt in der Kaukasusregion ein Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach, dem schon über 4000 Menschen zum Opfer fielen.

Nun appelliert Henrikh Mkhitaryan, selbst armenischer Staatsbürger, in einem offenen Brief an die drei Staatspräsidenten Donald Trump (USA), Emmanuel Macron (Frankreich) und Vladimir Putin (Russland), dafür zu sorgen, dass die Kämpfe möglichst rasch eingestellt werden.

Als Kriegstreiber sieht der Mittelfeldspieler die "Milizen Aserbaidschans, die Schulen und Kindergärten, Wohnhäuser, Krankenhäuser und andere zivile Infrastruktur in der Hauptstadt Stepanakert und anderen dicht besiedelten Orten direkt ins Visier nehmen."

Die Welt sei Zeuge eines "tragischen und beispiellosen Krieges in Berg-Karabach", schreibt der frühere BVB-Star, der momentan beim AS Rom unter Vertrag steht.

Am Ende des Briefes richtet sich Mkhitaryan direkt an die drei Präsidenten: "Ich bitte Sie von ganzem Herzen, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um diese Tragödie zu beenden und die Parteien zu friedlichen Verhandlungen zurückzubringen."