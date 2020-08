Feierstimmung in La Spezia!

Spezia Calcio spielt in der Saison 2020/21 erstmals in der 114-jährigen Vereinsgeschichte in der Serie A. Der Klub aus dem nur 93.000 Einwohner zählenden Städtchen aus der Provinz Ligurien sicherte sich den noch letzten freien Platz in der italienischen Eliteklasse.

Spezia Calcio steigt trotz Niederlage auf

Spezia verlor das Rückspiel des Playoff-Finales der Serie B zwar mit 0:1 gegen Frosinone Calcio, steht nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel dennoch als Aufsteiger fest.

Der Grund: Bei Gleichstand gilt in der Relegationsrunde zur Serie A nicht die Auswärtstorregel, sondern der Tabellenplatz in der regulären Saison. Diese schloss Spezia Calcio als Dritter weit vor dem von Weltmeister Alessandro Nesta trainierten Team aus Frosinone ab.

Benevento Calcio und der FC Crotone standen bereits seit längerem als Aufsteiger in die Serie A fest.