Der neue Cheftrainer Andrea Pirlo muss beim italienischen Meister Juventus Turin drei Monate ohne Matthijs de Ligt auskommen.

Der niederländische Abwehrspieler wurde an seinem 21. Geburtstag in Rom an der rechten Schulter operiert, der Eingriff war nach Klubangaben erfolgreich.

De Ligt war zu Beginn der Saison 2019/20 von Ajax Amsterdam nach Turin gewechselt.

Die Ablösesumme für den jüngsten Kapitän in der Geschichte des niederländischen Rekordmeisters soll rund 75 Millionen Euro betragen haben.