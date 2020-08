Vizemeister mit nur einem Punkt Rückstand auf Meister Juventus Turin - eigentlich hätte Inter Mailand allen Grund zur Freude.

Doch trotz des sportlich versöhnlichen Saisonabschlusses herrschte bei den Nerazzurri nach dem 2:0-Erfolg im Topspiel bei Atalanta Bergamo dicke Luft.

"Es war für mich persönlich ein hartes Jahr, sehr hart", sagte Inter-Trainer Antonio Conte bei Sky Italia - und setzte zu einem verbalen Rundumschlag gegen die Klubführung an: "Ich glaube nicht, dass die Arbeit der Spieler gewürdigt wurde. Ich glaube nicht, dass meine Arbeit gewürdigt wurde, und wir alle wurden vom Klub sehr wenig geschützt."

Inter-Coach Conte knöpft sich Präsident Zhang vor

Contes Worte richteten sich vor allem an Präsident Steven Zhang: "Wir müssen in allen Bereichen wachsen und uns verbessern, auch abseits des Platzes. Und ein großer Klub sollte seine Spieler besser schützen. Wir werden das alles am Ende der Saison besprechen, ich muss den Präsidenten treffen, der ist gerade in China."

Der 51-Jährige ergänzte: "Ich mag keine Leute, die auf einen Zug aufspringen, davon habe ich in diesem Jahr bei Inter sehr viele gesehen." Vor allem in schwächeren Phasen vermisste Conte die Rückendeckung des Klubs.

Über ihm und seinen Spielern sei "ein Haufen Scheiße" ausgekippt worden. "Wir mussten monatelang Scheiße fressen und bekamen null Schutz", wetterte Conte. "Ich kann im ersten Jahr ein Blitzableiter sein, aber wenn man nicht lernt und immer wieder die gleichen Fehler macht, ist das einfach verrückt."

Inter spielt beste Saison seit zehn Jahren

Conte habe kürzlich ein Interview mit Luciano Spalletti aus dem Jahr 2017 gelesen, in dem der damalige Inter-Coach die Missstände ansprach. "Wir befinden uns jetzt im Jahr 2020 und nichts hat sich geändert", betonte Conte.

Inter spielte mit 82 Punkten die beste Saison seit zehn Jahren, anders als unter José Mourinho damals wurden die Nerazzurri aber nicht Meister. Erstmals überhaupt verpasste Inter trotz 79 oder mehr Punkten in einer Spielzeit den Scudetto.