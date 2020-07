Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat den vorzeitigen Titelgewinn in der Serie A verpasst.

Das Team von Trainer Maurizio Sarri verlor am 35. Spieltag bei Udinese Calcio 1:2 (1:0) und muss damit noch mindestens bis Samstag auf den neunten Titelgewinn in Serie warten.

Der Vorsprung auf Verfolger Atalanta Bergamo beträgt sechs Punkte, Inter Mailand folgt einen weiteren Zähler dahinter.

Juventus verliert in der Nachspielzeit

Innenverteidiger Matthijs de Ligt (42.) brachte die Gäste aus dem Piemont zunächst nach vorn, Ilija Nestorovski (52.) und Seko Fofana (90.+2) verhinderten aber die vorzeitige Meisterfeier.

Sollte Bergamo am Freitag beim AC Mailand verlieren und Inter am Samstag beim CFC Genua nicht gewinnen, würde Juve auf der Couch seinen 36. Scudetto feiern. Die Turiner selbst treffen am Sonntag auf Sampdoria Genua.

Von Beginn des Spiels an zeigte sich Udinese nicht gewillt, den Turinern um Superstar Cristiano Ronaldo für ihren Titel einfach Spalier zu stehen. Das Team aus Venetien, das den Klassenerhalt noch nicht sicher hat, hielt dagegen und zeigte in der Offensive gute Ansätze. Juve hingegen tat sich schwer, erst ein platzierter Distanzschuss von de Ligt sorgte für die Führung.

Nach der Pause übernahmen die Gastgeber die Kontrolle, ein Kopfballtreffer von Nestorovski nach guter Flanke war die Folge. Fofana traf in der Nachspielzeit nach einem Alleingang.