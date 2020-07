Diebe sind in die Villa des Ex-Bayern-München-Stars Franck Ribery (37) in Florenz eingedrungen, während der Spieler am Sonntag beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft AC Florenz bei Parma Calcio im Einsatz war.

Gestohlen wurden Uhren und Schmuck, dies berichteten italienische Medien. Ribéry bestätigte den Einbruch via Twitter in einem langen Statement.

Außerdem zeigte der Offensivspieler ein Video von seinem Haus, das völlig verwüstet zurückgelassen wurde. "Nach dem Sieg gegen Parma bin ich zu mir nach Hause zurückgekehrt. Und das ist, was ich vorgefunden habe…"

"Meine Frau hat ein paar Handtaschen verloren, auch ein bisschen Schmuck fehlt, aber das ist nicht essentiell", sagte Ribéry weiter. "Gott sei Dank sind meine Frau und meine Kinder in München in Sicherheit. Aber wie kann ich jetzt hier noch wohlfühlen?"

Er werde mit seiner Familie nun die "notwendigen Entscheidungen für unser Wohlergehen treffen". Der Klub versuchte, den Offensivspieler zu besänftigen. "Wir werden unser Bestes tun, um Frank den nötigen Seelenfrieden zu geben", ließ Präsident Rocco Commisso mitteilen: "Ich bin sicher, dass die Florentiner ebenfalls an Francks Seite stehen werden und ihm ihre große Zuneigung und Liebe zu unserem großen Champion spüren lassen."

Der Franzose alarmierte die Polizei, nachdem er nach seiner Rückkehr festgestellt hatte, dass sich Unbekannte Zutritt zu seiner Villa verschafft hatten. Die Polizei ermittelt. Die Fiorentina hatte in Parma 2:1 gewonnen.

