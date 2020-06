Der ehemalige italienische Nationalspieler Gennaro Gattuso trauert um seine Schwester.

Francesca Gattuso verstarb im Alter von 37 Jahren in einem Krankenhaus in Varese, in dem sie seit Februar auf der Intensivstation behandelt wurde. Der italienische Erstligist AC Milan bestätigte die traurige Nachricht am Dienstag.

Sie habe ihrer Krankheit "mit der selben Kraft und Energie gegenübergestanden, die sie jeden Tag ins Milanello (Trainingszentrum, Anm. d. Red.) und zum AC Milan gebracht habe", schrieb der Verein auf Twitter. "Rino, wir teilen den immensen Schmerz, den du und deine Familie spürst. Ruhe in Frieden, liebe Francesca."

Wie auch Gennaro Gattuso, der sowohl als Spieler wie auch als Trainer für Milan tätig war, arbeitete seine Schwester lange für den Verein. Als Sekretärin war sie auf dem Vereinsgelände der Rossoneri viele Jahre angestellt.

Ihr Bruder - mittlerweile Cheftrainer des SSC Neapel - erfuhr im Trainingszentrum seines aktuellen Klubs von dem Schicksalsschlag.