Superstar Zlatan Ibrahimovic vom italienischen Erstligisten AC Mailand soll am Montag aus Schweden nach Mailand zurückkehren und sich anschließend in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Das berichtet die Gazetta dello Sport.

Im Anschluss an die Isolierung soll er am 18. Mai das Mannschaftstraining mit seinem Klub wieder aufnehmen.

Ibrahimovic hatte zuletzt zwei Monate lang in seiner Heimat beim Erstligisten Hammarby IF trainiert, an dem er auch Anteile besitzt.

Dafür hatte ihm sein italienischer Arbeitgeber eine Sondergenehmigung erteilt, um während der Coronapandemie nicht nach Mailand zurückkehren zu müssen.

Verlängert Ibrahimovic beim AC Mailand?

Der 38-Jährige, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, schließt eine Verlängerung bei Mailand wohl nicht aus.

Laut italienischen Medien würde Ibrahimovic seinen Vertrag mit dem Klub verlängern, sollte der langjährige Bundesligatrainer Ralf Rangnick die Mailänder übernehmen.

Solange aber nicht feststeht, wann und wie die Serie A fortgesetzt wird, sollen keine vertraglichen Entscheidungen getroffen werden.

Die italienische Regierung will erst nach dem 18. Mai über die Fortsetzung der Liga entscheiden.