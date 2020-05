Cristiano Ronaldo ist wieder ins Training des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin eingestiegen.

Der 35 Jahre alte Portugiese war noch vor Inkrafttreten der Ausgangssperre in seine Heimat Madeira geflogen. Nach seiner Rückkehr befand sich Ronaldo zunächst in einer 14-tägigen Quarantäne, ehe er am Dienstag wieder zur Mannschaft stieß.

Schon am 4. Mai hatten die in Turin verbliebenen Juve-Profis das Einzeltraining wieder aufgenommen.