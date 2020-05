Der ehemalige Bundesliga-Star Franck Ribery ist nach monatelanger Verletzungspause ins Training des italienischen Erstligisten AC Florenz zurückgekehrt.

"König Franck ist zurück", schrieb der Verein unter ein Video bei Instagram, das den Franzosen im Kleingruppentraining zeigt.

Anzeige

Der 37-Jährige hatte sich nach einer starken ersten Halbserie im Dezember einer Knöcheloperation unterziehen müssen und daraufhin alle Partien in 2020 verpasst.

Ribery lange Zeit in Deutschland

Der ehemalige Bayern-Spieler verbrachte einen Großteil seiner Rehazeit in Deutschland und war erst vor gut zwei Wochen nach Italien zurückgekehrt.

Aufgrund der bei Einreise aus dem Ausland von den nationalen Behörden angeordneten 14-tägigen Quarantäne konnte Ribery erst mit einem Tag Verspätung zum Kleingruppentraining des Tabellen-13. hinzustoßen.

Die Meisterschaft in Italien wurde wegen der Corona-Pandemie am 9. März unterbrochen. Zwölf Spieltage fehlen noch bis zum Ende der Saison, Verband und Liga hoffen auf einen Restart am 13. Juni.