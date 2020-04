Bergamo ist in der aktuellen Coronakrise eine der am schlimmsten betroffenen Städte Italiens. Die schockierenden Bilder der Kolonnen von Militärlastwagen, die die zahlreichen Opfer des Covid-19 in andere Regionen brachten, gingen in den vergangenen Wochen um die Welt.

Klar, dass in diesen Zeiten der Fußball nur noch eine Randnotiz ist - und dennoch wurde jetzt eine Petition auf den Weg gebracht, Atalanta Bergamo den Meistertitel der Serie A - den Scudetto - am Grünen Tisch zu vergeben.

Die Mannschaft um den deutschen Außenverteidiger Robin Gosens ist zwar von akuten Fällen nicht betroffen, doch die Trauer der Spieler um die Opfer der Stadt ist selbsterklärend. Erschwerend kommt hinzu, dass das mit 4:1 gewonnene Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Valencia im Mailänder Meazza-Stadion höchstwahrscheinlich ein Virus-Beschleuniger war.

Petition wird dem Verband vorgelegt

"Bekanntlich hat der Covid-19-Notstand auch die Fußballmeisterschaft der Serie A gestoppt, und es ist im Moment sehr unwahrscheinlich, dass sie wieder aufgenommen wird", heißt es auf der Plattform change.org, wo man sich der Initiative anschließen kann.

"Unser Vorschlag ist, den Titel Atalanta zuzuweisen, sowohl wegen der sportlichen Verdienste, die vor allem in den letzten zwei Jahren auf dem Feld gezeigt wurden, als auch wegen der Ehrung der Stadt Bergamo, Symbol des am Coronavirus leidenden Italiens."

Atalanta steht in der Serie A auf Platz 4 und hat die meisten Tore aller 20 Mannschaften erzielt. In der Champions League schaffte das Team sensationell den Einzug ins Viertelfinale.

Die Petition soll in Kürze dem Verband der Serie A vorgelegt werden.