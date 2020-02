Cristiano Ronaldo ist einer der Zuschauermagneten in der Serie A © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

Ronaldo und Co. lassen bei den italienischen Vereinen die Kassen klingeln. So viele Fans wie seit der Saison 2004 nicht mehr strömen in die Stadien der Erstliga-Klubs.