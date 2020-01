Für Mario Balotelli hat das neue Jahr mit einer Schrecksekunde begonnen.

Wie der Corriere della Sera berichtet, war der Stürmer von Brescia Calcio auf dem Rückweg von einer Silvester-Party in einen Autounfall verwickelt.

Auto von Balotelli beschädigt

Balotelli war demnach gegen sechs Uhr morgens als Beifahrer in seinem Fiat 500 unterwegs, als der Fahrer, ein Freund Balotellis, beim Einbiegen in eine Einfahrt offenbar an einem Bordstein hängen blieb. Dabei wurde die Vorderachse des Wagens so stark beschädigt, dass das Auto nicht mehr weiterfahren konnte.

Balotelli, der wie sein Fahrer bei dem Unfall unverletzt geblieben war, ließ den Wagen zunächst in der Einfahrt vor einer Bäckerei stehen und ging die wenigen hundert Meter zu seinem Haus zu Fuß. Später wurde das beschädigte Auto von einem Abschleppwagen abgeholt.