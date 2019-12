Dank zwei Treffern in der Nachspielzeit bleibt Lazio Rom in der Serie A am Führungsduo dran.

Der Tabellendritte setzte sich beim Überraschungsteam Cagliari Calcio mit 2:1 (0:1) durch und verkürzte den Abstand auf Tabellenführer Inter Mailand auf drei Punkte. Titelverteidiger Juventus Turin liegt punktgleich mit Inter auf Rang zwei.

Luis Alberto (90.+3) und Felipe Caicedo (90.+8) drehte die Partie quasi in allerletzter Sekunde zugunsten der Gäste.

Simeone-Traumtor lässt Cagliari jubeln

Cagliari war durch einen sehenswerten Volleytreffer von Giovanni Simeone (8.), dem Sohn von Atlético-Trainer Diego Simeone, in Führung gegangen.

Cagliari musste damit die erste Niederlage seit dem 2. Spieltag hinnehmen, bleibt als Tabellenfünfter aber weiterhin im Rennen um die Europapokalplätze