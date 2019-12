Carlo Ancelotti steht beim SSC Neapel wohl vor dem Aus als Trainer. Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien zufolge, könnte der 60-Jährige am Wochenende gegen Udinese Calcio zum letzten Mal als Chefcoach auf der Bank der "Azzurri" sitzen.

Neapel wartet wettbewerbsübergreifend seit acht Spielen auf einen Sieg. In der Serie A reicht es derzeit nicht einmal für die internationalen Plätze. (SERVICE: Tabelle der Serie A)

Während Sky Italia zurückhaltend berichtet, dass Ancelotti auch noch bis Saisonende Zeit bekommen könnte, nennt die Calciomercato bereits seinen potenziellen Nachfolger.

Ancelotti unter Druck - kommt Gattuso?

Gennaro Gattuso ist derzeit nämlich auf dem Markt. Der 41-jährige Italiener war zuletzt vom Winter 2017 bis zum Sommer 2019 an der Seitenlinie des AC Mailand tätig.

Nachdem er mit den Rossoneri die Champions League um einen Punkt verpasste, lösten Gattuso und Mailand den Vertrag im beiderseitigen einvernehmen auf. Nun könnte er also erneut mit der "Mission Königsklasse" in der Serie A anheuern.

Für Ancelotti wäre es nach seiner Entlassung bei Bayern München im Herbst 2017 nun der nächste Rückschlag. Die kommenden Gegner sind neben Udinese der KRC Genk in der Champions League, sowie vor Jahreswechsel Parma Calcio und US Sassuolo in der Serie A.