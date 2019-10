Ohne den geschonten Superstar Cristiano Ronaldo ist der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A aus dem Tritt geraten.

Mit dem deutschen Nationalspieler Emre Can in der Startformation kam die Alte Dame am 9. Spieltag beim Aufsteiger US Lecce nur zu einem 1:1 (0:0) und könnte mit nun 23 Punkten am Abend von Inter Mailand (21) von der Tabellenspitze verdrängt werden. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Der Verfolger trifft am Samstagabend (18.00 Uhr/DAZN) auf Parma Calcio. Lecce (8) liegt auf Rang 16. Für Can, der bis zur 72. Minute spielte, war es erst der vierte Liga-Einsatz der Saison. (Service: TABELLE der Serie A)

Dybala und Mancosu treffen vom Punkt

Paulo Dybala (50.) brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung.

Nach einem Handspiel im Strafraum von Matthijs de Ligt glich Marco Mancosu (56.) ebenfalls vom Punkt aus und sorgte nach zuletzt sechs Siegen in Folge für das zweite Juve-Remis der Spielzeit nach dem 0:0 bei der AC Flrenz Mitte September. Auch Ex-Weltmeister Sami Khedira kam noch ab der 67. Minute zum Einsatz.

