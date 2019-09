Beim prestigeträchtigen 173. Derby della Capitale zwischen den rivalisierenden italienischen Fußballklubs Lazio und AS Rom hat es in der Serie A keinen Sieger gegeben. In der Partie des zweiten Spieltags trennten sich die Hauptstadtklubs im Olympiastadion 1:1 (0:1). AS Rom, Gruppengegner von Borussia Mönchengladbach in der Europa League, wartet damit noch auf den ersten Saisonsieg.

Kurioses bot auch die Partie in Rom: Von sechs Aluminium-Treffern gingen vier aufs Konto der Lazio, die Roma schoss zweimal ans Gebälk. Ins Netz trafen Alexandar Kolarov (17.), der die Gäste mit einem von Edin Dzeko herausgeholten Handelfmeter in Führung brachte, sowie Luis Alberto (59.), der nach starker Vorarbeit des Ex-Dortmunders Ciro Immobile zum Ausgleich abstaubte.

Für Aufregung sorgte ein vermeintliches Tor von Lazios Manuel Lazzari (90+2.), das wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. In der hitzigen Partie verteilte Schiedsrichter Marco Guida insgesamt sieben Gelbe Karten.

Am Samstag hatte Meister Juventus Turin das packende Topspiel gegen Vizemeister SSC Neapel 4:3 (2:0) gewonnen. Nachdem die Gäste ein zwischenzeitliches 0:3 aufgeholt hatten, unterlief Neapels Kalidou Koulibaly in der Nachspielzeit ein spektakuläres Eigentor.