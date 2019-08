Die Premier League läuft bereits seit zwei Wochen, Bundesliga und La Liga legten vergangene Woche los - und am Samstag nimmt auch die letzte der "Big 4"-Ligen ihren Betrieb wieder auf.

Mit dem Spiel Parma Calcio - Juventus Turin startet die Serie A am Samstag in die neue Spielzeit (Serie A: Parma Calcio - Juventus Turin ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Der italienische Meister präsentiert sich nach einem hektischen Transfersommer runderneuert: Unter anderem holte Juve Gianluigi Buffon (Paris Saint-Germain), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam), Aaron Ramsey (FC Arsenal) und Adrien Rabiot (ebenfalls PSG) dazu. Im Sturm werden wieder alle Augen auf Superstar Cristiano Ronaldo gerichtet sein, der in dieser Saison seine erste Torjägerkanone in Italien holen will. Mit Sami Khedira und Emre Can hoffen auch zwei Deutsche auf einen Stammplatz in Juves Starensemble. (SERVICE: Spielplan der Serie A)

Neapel trifft auf Ribérys Florenz

Zum Saisonauftakt muss Juve aber ohne den neuen Trainer Maurizio Sarri auskommen. Der ehemalige Chelsea-Coach erholt sich derzeit von einer Lungenentzündung und kann an den ersten beiden Spielen nicht an der Seitenlinie stehen.

Gegner Parma schloss die erste Saison nach dem Aufstieg auf Platz 14 ab und geht als klarer Außenseiter in die Partie. Gegen Juve soll es mal wieder Routinier Gervinho richten, der Ivorer traf in der letzten Woche beim 3:1-Pokalsieg gegen Venezia doppelt.

Am Abend kommt es dann noch zum Duell zwischen Vizemeister SSC Neapel und dem AC Florenz, der sich mit Franck Ribéry und Kevin-Prince Boateng prominent verstärkt hat. (Serie A: AC Florenz - SSC Neapel ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

