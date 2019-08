Seine Ankunft am Flughafen sorgte bereits für Ekstase: Franck Ribéry verzückt den AC Florenz.

Am Donnerstagabend wird der ehemalige Spieler des FC Bayern offiziell auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Anschließend folgt eine Präsentation im Stadio Artemio Franchi.

Anzeige

SPORT1 begleitet den ersten offiziellen Auftritt Ribérys im Ticker:

+++ Ribéry über seine Karriere +++

"Ich habe sehr viel erlebt und erreicht in meiner Karriere. Ich möchte den jungen Spielern helfen. Ich habe in meiner ganzen Karriere auf Top-Niveau gespielt, zuletzt zwölf Jahre bei Bayern. Ich habe sehr viel gearbeitet und das ist der Grund dafür."

+++ Ribéry erntet Applaus +++

Ribéry beantwortet eine Frage zu Federico Chiesa auf Italienisch und erntet Applaus dafür. "Er kann ein sehr großer Spieler werden", sagt der Franzose und, dass er den jungen Spielern eine Hilfe sein wolle.

+++ Ribéry: "Toni wie ein Bruder" +++

"Ich hatte Kontakte nach Frankreich, aber ich wollte noch in einem anderen Land spielen. Ich mag die italienische Mentalität und das Essen. Mit Luca Toni hatte ich Kontakt, er ist wie ein Bruder für mich."

+++ Leidenschaft erinnert Ribéry an Marseille +++

"Die Leute leben für den Fußball, das erinnert mich an Marseille. Ich mag diese Mentalität. Ich möchte Spaß haben auf dem Fußball und das Maximum für die Fans geben. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein."

+++ Ribéry schwärmt von Serie A +++

"Die Serie A ist ein großartiger Wettbewerb mit großartigen Spielern und Vereinen, wie Juve oder Inter Mailand, das sich sehr gut verstärkt hat. Es ist eine spezielle Kultur, die Leute sind leidenschaftliche Fußballfans."

+++ Ribéry will jungen Spielen helfen +++

"Ich bin sehr motiviert, um in den zwei Jahren Erfahrungen zu sammeln. Ich will auch den jungen Spielern helfen. Es ist ein Klub, der Ambitionen hat. Ich hoffe, dass wir unter die ersten Drei kommen. Ich möchte mit der Fiorentina in die Champions League. Aber es wird schwer."

+++ Ribéry wollte in Europa bleiben +++

"Fußball ist mein Leben. Ich wollte unbedingt in Europa bleiben und hatte das Glück, einen Klub wie die Fiorentina zu finden."

+++ Respekt vor Totti +++

Ribéry habe Respekt vor Francesco Totti: "Ich hoffe, dass ich auch bis 40 spielen kann."

+++ Ribéry über Ronaldo +++

"Die Serie A hat große Mannschaften und große Spieler. Ich bin nicht hier, um in Konkurrenz zu Ronaldo zu treten, sondern um für die Fiorentina zu spielen."

+++ Ribéry ist "sehr motiviert" +++

"Wir haben gesprochen und eine Lösung gefunden. Ich bin sehr froh, hier in Florenz zu sein. Ich bin sehr motiviert, für die Fiorentina zu spielen. Die Familie hat bei meinem Wechsel eine große Rolle gespielt. Florenz ist eine sehr schöne Stadt."

+++ Ribéry betritt den Presseraum +++

Im schicken dunklen Anzug betritt Ribéry den Presseraum und grüßt die anwesenden Medienvertreter auf Italienisch. Anschließend werden gleich Fotos mit seinem neuen Trikot mit der Nummer 7 geschossen.

+++ Ribéry im Training mittendrin +++

Am Freitagvormittag absolvierte Ribéry seine erste Trainingseinheit mit seinen neuen Teamkollegen.