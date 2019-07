Juventus Turin hat erwartungsgemäß Mittelfeldspieler Aaron Ramsey vom FC Arsenal verpflichtet.

Der 28-jährige Waliser erhält einen Vierjahresvertrag bei der Alten Dame. Angeblich wird Ramsey bei Juve 450.000 Euro pro Woche kassieren.

Ramsey stand elf Jahre in Diensten der Gunners und wechselt ablösefrei nach Turin. Der Nationalspieler war im vergangenen Herbst auch mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht worden.

Italiens Rekordmeister will auch den Franzosen Adrien Rabiot von Paris St. Germain verpflichten, der sich am Montag in Turin den medizinischen Untersuchungen unterzog.