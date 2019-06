Das Wunder des AS Cittadella ist ausgeblieben. Der Klub aus dem 20.000-Seelen-Örtchen in der Nähe von Padua hat den erhofften Aufstieg in die Serie A verpasst.

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel des Relegations-Finales gegen Hellas Verona verlor Cittadella das Rückspiel mit 0:3. Damit steigt der Traditionsverein aus Verona nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit direkt wieder auf.

Cittadella, dessen Kader ausschließlich aus Spielern mit italienischer Nationalität besteht, kassierte in Verona zwei Gelb-Rote Karten (Luca Parodi/62,. Federico Proia/77.) und hatte am Ende in doppelter Unterzahl keine Chance mehr.

Die Treffer für die Gastgeber erzielten Mattia Zaccagni (27.), Samuel Di Carmine (69.) und Karim Laribi (83.).