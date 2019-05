Udinese Clacio - SPAL Ferrara 3:2

Udinese zittert sich zu wichtigem Sieg im Abstiegskampf

Udinese gewinnt knapp gegen SPAL und kommt dem Klassenerhalt ein Stückchen näher

CFC Genua 1893 - Cagliari Calcio 1:1

VAR sichert Genua einen Punkt im Abstiegskampf

Der VAR erkennt kurz vor Schluss ein Handspiel von Cagliari Calcio im eigenen Strafraum. Genua nutzt das Geschenk und sichert sich einen wichtigen Punkt.

Sassuolo Calcio - AS Rom 0:0

Nur Remis! Europa für die Roma in Gefahr

AS Rom schafft es nicht ein Tor zu erzielen und erreicht gegen Sassuolo nur ein 0:0-Unentschieden. Die Champions League rückt in weite Ferne und auch die EL ist in Gefahr.

AC Chievo Verona - Sampdoria Genua 0:0

Rote Karte nach brutalem Einsteigen

Absteiger Chievo Verona kann auch das letzte Heimspiel der Saison nicht gewinnen.

Parma Calcio - AC Florenz 1:0

Parma sichert Klassenerhalt! Florenz muss weiter zittern

Parma gewinnt gegen den AC Florenz und macht den Klassenerhalt klar. Florenz hingegen muss auf den letzten Spieltag hoffen.

FC Empoli - FC Turin

Befreiungsschlag: Empoli verlässt die Abstiegsränge

Empoli schießt den FC Turin aus dem Stadion und verlässt die Abstiegsplätze der Serie A.

AC Mailand - Frosinone Calcio 2:0

Milan greift an: Suso mit genialem Freistoß-Treffer

AC Mailand besiegt Frosinone mit 2:0 und setzt Atalanta im Kampf um die Champions League unter Druck.

Juventus Turin - Atalanta Bergamo 1:1

Unmöglicher Winkel: Mandzukic' Kunststück rettet Juve einen Punkt

Atalanta Bergamo hat sich mit einem Punktgewinn bei Meister Juventus Turin vor dem letzten Spieltag eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Champions League erarbeitet.

SSC Neapel - Inter Mailand 4:1

Traumtor zu Beginn! Napoli schießt Inter ab

Neapel schlägt Inter Mailand deutlich. Die Offensive des SSC erwischt einen starken Tag.