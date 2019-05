Brescia Calcio kehrt in die Serie A zurück.

Der italienische Zweitligist besiegte am Mittwoch Ascoli Calcio 1:0 (1:0) und sicherte sich zwei Spieltage vor dem Saisonende der Serie B die Rückkehr in die Topliga.

Brescia war 2011 in die 2. Liga abgestiegen und gilt als eine der größten Fahrstuhlmannschaften des italienischen Fußballs. So gelang es dem Klub nie, sich länger als fünf Jahre am Stück in der ersten Liga zu halten.

Dennoch hatte der Verein in seiner 108-jährigen Geschichte bereits den ein oder anderen Star in seinen Reihen. Prominentester Akteur im Trikot der "Rondinelle" dürfte zweifelsohne Pep Guardiola gewesen sein, der im Jahr 2003 seine Schuhe für den Klub aus der Lombardei schnürte.

