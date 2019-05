Atalanta Bergamo hat sich mit einem Punktgewinn beim Meister Juventus Turin vor dem letzten Spieltag eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Champions League erarbeitet.

Das Überraschungsteam der italienischen Serie A verspielte beim 1:1 (1:0) zwar eine Führung, behauptete jedoch mit 66 Punkten den dritten Platz vor Inter Mailand (66) und dem AC Mailand (65). Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen Sassuolo Calcio würde Bergamo sicher zum ersten Mal die Königsklasse erreichen.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Inter, das gegen den designierten Vizemeister SSC Neapel 1:4 (0:1) unterlag, bekommt es mit dem FC Empoli zu tun. Der AC Mailand muss nach dem 2:0 (0:0) gegen Frosinone Calcio bei SPAL Ferrara gewinnen und auf einen Ausrutscher der Konkurrenten hoffen, um sich noch für die Champions League zu qualifizieren.

Josip Ilicic hatte Bergamo in der 33. Minute in Führung gebracht, der frühere Bundesligaspieler Mario Mandzukic (80.) glich für das Team um Superstar Cristiano Ronaldo und den deutschen Nationalspieler Emre Can aus.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Juve bleibt nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft vor vier Spieltagen ohne Sieg, zudem sah Federico Bernardeschi (90.+2) die Rote Karte.