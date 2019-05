Massimiliano Allegri hatte bereits vor Saisonende angekündigt, dass er seinen Kontrakt bei Juventus Turin nicht verlängern wird.

Ab diesem Zeitpunkt waren die Juve-Verantwortlichen um Präsident Andrea Agnelli darum bemüht, den Trainerposten adäquat zu besetzen.

Laut Informationen der Dailymail werden diese Bemühungen nun belohnt. Maurizio Salli wird demnach vom FC Chelsea losgeeist. Wie das Blatt erfahren haben will, stehe einem Wechsel nach Norditalien nichts im Wege, sogar die Juve-Spieler seien bereits über den Neu-Trainer informiert worden.

Ein Treffen am Rande des Europa-League-Finales zwischen Agnelli und Chelseas Vorstandsvorsitzenden Bruce Buck untermauert dieses Gerücht. Beide Verantwortlichen wurden in Baku in einem Fünf-Sterne-Hotel fotografiert. Die italienische Zeitung Tuttosport veröffentlichte die Fotos.

Positiv für alle Beteiligten?

Zudem würde ein Wechsel Sarris nach Italien für alle beteiligten Sinn ergeben.

Zwar führte der knurrige Italiener die Blues ins Europa-League-Finale und qualifizierte sich mit einem finalen dritten Platz in der Premier League für die Champions League, doch richtig beliebt war Sarri in London nie.

Im Laufe der Saison stand er bei den Blues sogar mehrmals kurz vor dem Rauswurf.

Sollte Sarri zu Juventus wechseln, das laut Dailymail bereit sein soll rund 5,7 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, wäre Chelseas Trainerstuhl frei für Klublegende Frank Lampard, der mit Derby County den Aufstieg in die Premier League verpasste. Eine charmante Lösung die dem englischen Klub und seinen Fans gefallen dürfte.

Doch bevor überhaupt irgendetwas bekannt gegeben werden kann, will Sarri gegen Araenal den Europa-League-Titel holen (JETZT im LIVETICKER) - und sich unter Umständen preisgekrönt verabschieden.