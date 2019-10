Über seine misslungene Büste wurden bereits viele Scherze gemacht - bald könnte Superstar Cristiano Ronaldo aber ein noch viel größeres Denkmal bekommen.

O Jogo berichtete bereits im April 2019, dass sein Jugendklub Sporting Lissabon das Estadio José Alvalade XXI gerne nach CR7 benennen würde.

Anzeige

Dem Bericht zufolge hatte es damals schon erste Gespräche mit Vertretern aus dem Ronaldo-Lager gegeben.

Varandas bestätigt Ronaldo-Gerüchte

Jetzt bestätigte Sporting-Präsident Federico Varandas der italienischen Sportzeitung Tuttosport dies: "Das ist eine Idee, die wir nicht ausschließen und auf die wir sehr stolz sind", so der Klubchef.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Wie konkret diese Idee ist, wollte Varandas allerdings nicht näher ausführen und lobte stattdessen den berühmten Sohn der hauseigenen Talentschmiede.

"Cristiano ist eines der Symbole der Geschichte unseres Vereins und wird das auch immer sein", so Sportings Präsident. "Wir sind stolz darauf, dass wir mit Cristiano Ronaldo in Verbindung gebracht werden und dass der Name des besten Fußballers der Welt Hand in Hand mit Sporting geht."

Von Sporting über ManUnited und Real Madrid zu Juventus Turin

Der portugiesische Superstar war in der Jugend von Sporting gereift und wechselte 2003 von Lissabon zu Manchester United.

Über Real Madrid (2009 bis 2018) setzte er seinen Aufstieg zum absoluten Superstar und fünfmaligen Weltfußballer fort - vergaß dabei aber nie seine Wurzeln. Mittlerweile spielt der 34-Jährige in Italien für Juventus Turin.

Bei Besuchen in der Heimat schaut er gerne bei Heimspielen im Stadion vorbei.

Karriere-Ende in Lissabon?

Mit der Umbenennung des Stadions will Sporting seinem berühmtesten Sohn offenbar auch einen Wechsel zurück nach Lissabon schmackhaft machen.

Die Bosse um Präsident Varandas träumen davon, dass Ronaldo vor dem Ende seiner Karriere noch einmal für seinen Jugendklub aufläuft. Als zusätzlichen Köder soll dabei sein "eigenes" Stadion helfen.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE