Dem italienischen Rekordmeister und Tabellenführer Juventus Turin droht im Spitzenspiel bei Verfolger SSC Neapel am Sonntag (Serie A: SSC Neapel - Juventus Turin, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) der Ausfall von Superstar Cristiano Ronaldo.

Der fünfmalige Weltfußballer bekam im Ligaspiel gegen den FC Bologna (1:0) am vergangenen Sonntag einen Schlag auf den linken Knöchel und fehlte im Training der Bianconeri. Das teilte Juve am Mittwoch mit. Demnach müsse sich Ronaldo weiteren Untersuchungen unterziehen.

Anzeige

Ronaldo (34) trainierte gemeinsam mit dem früheren Münchner Douglas Costa, der ebenfalls nach einer Verletzung an seinem Comeback arbeitet, abseits vom Rest der Mannschaft. Erwartet wird, dass Trainer Massimiliano Allegri den Portugiesen auch in Hinblick auf das entscheidende Rückspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid am 12. März in Turin schonen wird. Dort muss die "Alte Dame" einen 0:2-Rückstand aufholen.