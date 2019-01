Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat die Aktie des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin an der Mailänder Börse beflügelt.

Die Aktie des Klubs legte seit dem Wechsel des portugiesischen Superstars zur "Alten Dame" im vergangenen Sommer um mehr als 90 Prozent zu und stand am Donnerstagmorgen bei 1,22 Euro.

Damit stieg die Kapitalisierung des Vereins mit den deutschen Nationalspielern Sami Khedira und Emre Can an der Mailänder Börse um weitere 100 Millionen Euro. Die Juve-Anteilscheine waren am 27. Dezember in den Kreis der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von Juventus Turin kaufen - hier geht es zum Shop!

Juventus war Ende 2001 als dritter Serie-A-Klub nach Lazio Rom und AS Rom an die Börse gegangen. Der damalige Emissionskurs betrug 3,70 Euro. Hauptanteilseigner ist mit 63,2 Prozent der Aktien die niederländische Investment-Firma Exor aus dem Besitz der italienischen Industriellen-Familie Agnelli (Fiat-Chrysler), für die Andrea Agnelli die Geschicke bei Juventus leitet.